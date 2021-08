Für weite Teile der Pfalz und des Saarlands warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am späten Samstagabend vor schweren Gewittern. Der Dienst hat eine Unwetterwarnung der Stufe drei (von vier) für viele Stellen im Südwesten, der Mitte und Teile der Vorderpfalz herausgegeben. Das Gewittergebiet breitet sich außerdem weiter aus. Die Warnungen gelten bis ein Uhr am Folgetag, allerdings ist laut der allgemeinen Wettervorhersage am Sonntag verbreitet mit Gewittern zu rechnen.