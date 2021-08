Für die äußerste Südwestpfalz und den südlichen Teil des Saarlands warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am späten Samstagabend vor schweren Gewittern. Der Dienst hat eine Unwetterwarnung der Stufe drei (von vier) für den südwestlichsten Teil des Landkreises inklusive Zweibrücken und die angrenzenden Gebiete im Saarland herausgegeben. Die Warnungen gelten bis ein Uhr am Folgetag, allerdings ist laut der allgemeinen Wettervorhersage am Sonntag verbreitet mit Gewittern zu rechnen.