Überpünktlich um 10.59 Uhr wurde der Probealarm zum bundesweiten Warntag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf den Smartphones ausgelöst. Kurz danach waren an vielen Orten in Deutschland Sirenen und Alarmsignale zu hören, wie die Deutsche Presseagentur bestätigte. In der Ludwigshafener Innenstadt heulten gleich mehrere Systeme gut hörbar auf.

Die Warnmeldung über das neu eingeführte System Cell Broadcast wurde auf vielen kompatibelen Smartphones angezeigt, begleitet von einem schrillen Alarm-Ton. Nach RHEINPFALZ-Informationen blieben einige Smartphones, darunter überwiegend Apple-Geräte, aber auch stumm: nicht alle, die eine Text-Nachricht erhielten, wurden auch akustisch gewarnt. Aus Sicht von Vodafone sei der erste Test des neuen Katastrophen-Warnsystems ein voller Erfolg gewesen, so Medienberichte.