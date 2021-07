Der Handelsverband Rheinland-Pfalz wehrt sich gegen eine Fotovoltaik-Pflicht auf neuen Gewerbeimmobilien sowie Parkplätzen. Der Verband hat sich mit seiner Kritik an Klimaschutzministerin Anne Spiegel gewendet. Die geplante Verpflichtung zu Bau und Betrieb von Solarstromanlagen auf neuen Gewerbeimmobilien und dazugehörigen Parkplätzen sehe man „als teilweise unverhältnismäßigen Eingriff in die Rechte eines Einzelhändlers“ an. „Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass hier in einem Hau-Ruck-Verfahren versucht wird, im Vorfeld der Bundestagswahl eine dem ,grünen Thema’ zugeneigte rechtliche Verpflichtung zu kreieren“, schrieben der Präsident und der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Jan Sebastian und Thomas Scherer, der Ministerin.

