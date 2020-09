Im bundesweiten Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), wird die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Dienstag, 29. September, mit einem bundesweiten Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Auch in Kaiserslautern könnte es deswegen zu Auswirkungen kommen. Denn laut Verdi sind unter anderem die Beschäftigten der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG zum Streik aufgerufen. Die Aktion beginnt um 3 Uhr am Morgen und endet vorläufig mit Schichtende des selbigen Tages.