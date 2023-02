Der Öffentliche Dienst streikt

Beschäftigte im Öffentlichen Dienst sind bei Warnstreiks auf die Straße gegangen, auch in Landau. Rund 360 Streikende hat die Gewerkschaft Verdi gezählt. Sie fordern mehr Gehalt.

Französisch steht unter Druck

60 Jahre nachdem die deutsch-französische Freundschaft im Élysée-Vertrag besiegelt wurde, ist die französische Sprache in Schulen auf dem Rückzug. Spanisch wird hingegen beliebter. Laut Schulleitern hat das vielfältige Gründe.

Neue Verkehrsführung in der Innenstadt

Der Umbau der Königstraße hat für Autofahrer in der Landauer Innenstadt spürbare Folgen. Vier neue Einbahnstraßen sorgen seit Montag für Verwirrung.

Abgebrannte Hütte soll wieder aufleben

Der Schock sitzt vielen PWV-Mitgliedern noch in den Knochen. Aber sie stecken den Kopf nicht in den Sand, nachdem die Göcklinger Hütte kürzlich in Flammen aufgegangen ist. Es gibt einen Plan, wie es nun weitergehen soll.

Brandschutz: Nun auch Theater abgesagt

Nach der Fasnacht ist nun auch das Theater abgesagt: Das Bürgerhaus in Steinweiler ist weiterhin wegen Brandschutzmängeln nicht nutzbar - mit einer Ausnahme.

Wasserpreis spiegelt Inflation wieder

Die rund 60.000 Menschen im Einzugsbereich des Wasserwerks Jockgrim müssen rückwirkend zum 1. Januar für Wasser mehr zahlen. Woanders zahlen die Menschen aber deutlich mehr.

Zu langsam und leise für Tempo 30?

In Queichhambach soll ein Wohnprojekt entstehen. „Aber welcher Senior will schon an dieser Straße wohnen?“, fragt ein Anwohner. Wie stehen die Chancen für ein Tempo-30 -Limit?

Von Spendenbereitschaft überwältigt

Spontan wurde in der Realschule plus in Kandel eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei organisiert. Eine Lehrerin hat Verwandte im Katastrophengebiet, die für die Verteilung sorgen.