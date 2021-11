In der Spitze 20 Personen sind am Dienstag dem Aufruf zu einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi an der Landauer Uni gefolgt. Das berichtet Verdi-Vertrauensmann Dominik Schäfer. Darunter waren auch Studierende, die sich für einen Tarifvertrag für studentische wissenschaftliche Hilfskräfte einsetzen. Die Demo ging von 7.30 bis 8.30 Uhr – danach wurde der Streik wegen der Corona-Lage zu Hause weitergeführt. Die Gewerkschaft fordert in den aktuellen Tarifverhandlungen unter anderem eine Steigerung des Tabellenentgelts für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes um fünf Prozent oder mindestens 150 Euro.