Die Beschäftigten von Daimler Truck in Wörth meinen es ernst mit ihren Forderungen. Nachdem die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie am vergangenen Donnerstag ergebnislos vertagt worden sind, legten sie am Dienstag die Arbeit nieder. Rund 2500 Mitarbeiter des Lkw-Werks sind dem Streikaufruf gefolgt. Nach einer Kundgebung vor Tor 1 ging es nicht zurück in die Werkshallen, sondern nach Hause. Die IG Metall fordert 7 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten in der Elektro- und Metallindustrie. Die Arbeitgeber bieten 1,7 Prozent mehr Lohn ab Juli 2025 und weitere 1,9 Prozent ab Juli 2026 bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Am 11. November soll wieder verhandelt werde. Gibt es kein Ergebnis, hat die Gewerkschaft bereits 24-stündige Streiks angekündigt. Mehr zum Thema lesen Sie hier