Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Deswegen bleiben die städtischen Kindertagesstätten in Ludwigshafen geschlossen. Eine Betreuung der Kinder sei wegen des Streiks nicht möglich. Eltern oder Erziehungsberechtigte müssten die Betreuung ihrer Kinder an diesem Tag anderweitig sicherstellen, teilte die Stadtverwaltung mit. Betroffen seien auch die beiden städtischen Hallenbäder, die am Streiktag geschlossen bleiben. Mit Einschränkungen rechnen auch die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) beim Telefonservice für ihre Kunden. Das neue Kundenzentrum in der Bismarckstraße (Mitte) soll aber geöffnet bleiben. Der Öffentliche Nahverkehr ist diesmal von dem Warnstreik nicht betroffen. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) verkehren Busse und Bahnen in Mannheim und Ludwigshafen ohne Einschränkungen durch den Streik. Mit dem erneuten Warnstreik will Verdi Druck machen vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern am Donnerstag in Potsdam.