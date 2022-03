Mit einem bundesweiten Warnstreik an kommunalen Kitas wollen Beschäftigte am Dienstag, 8. März, ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld Nachdruck verleihen. In Rheinland-Pfalz und im Saarland sollen voraussichtlich 2500 bis 3000 Beschäftigte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen werden, wie Verdi-Gewerkschafter Volker Euskirchen am Dienstag mitteilte.

Vor allem in den größeren Städten will die Gewerkschaft nach dem für sie enttäuschenden Verlauf von Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) zu Streiks und Protestkundgebungen aufrufen. Der Sprecher nannte Saarbrücken, Pirmasens, Zweibrücken, Kaiserslautern, Speyer, Ludwigshafen, Mainz, Ingelheim, Bad Kreuznach sowie Weissenthurm im Kreis Mayen-Koblenz.

Nach einer Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag sind zwei weitere Gesprächsrunden geplant. Die dritte Runde ist für den 16. und 17. Mai terminiert. Die stellvertretende Verdi-Chefin Christine Behle sagte, die Beschäftigten seien von den Arbeitgebern maßlos enttäuscht. „Nach zwei Jahren besonderer Herausforderungen durch die Pandemie fühlen sie sich im Regen stehen gelassen.“ Verdi fordert Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung vieler Beschäftigter.