Der öffentliche Nahverkehr im Rhein-Neckar-Raum und der Pfalz wird bestreikt. Grund des Streiks ist ein Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Es kommt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Straßen. Doch nicht alle Busse und Bahnen beteiligen sich an dem Streik. Da der Streik ausschließlich von städtischen Verkehrsunternehmen wie Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) und Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) durchgeführt wird, sind auch nur diese von den Ausfällen betroffen.

Alle anderen, privaten Busunternehmen wie beispielsweise Palatina Bus GmbH in Ludwigshafen, Südpfalz, Bad Dürkheim und dem Rhein- Pfalz-Kreis oder die Deutsche Bahn, fahren wie gewohnt. In Kaiserslautern fahren die Regionalbusse der DB Regio und der Regionalbus Westpfalz GmbH. In Pirmasens fahren die Busse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auf der Internetseite des VRN den genauen Linienplan einsehen. Bei einem Klick auf das Feld „Verkehrshinweis beachten“ kann der Nutzer die genauen Auswirkungen des Streikes auf seine gesuchten Buslinien nachvollziehen. Dabei werden auch Ausweichlinien angeboten.