Die Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten (NGG), Region Saar, ruft die 130 Beschäftigten der Firma Nordgetreide in Überherrn bei Saarlouis zum Warnstreik auf. Dieser soll am Montag, 18. Januar, um 13 Uhr beginnen. Tarifverhandlungen, die seit am 1. Dezember 2020 geführt würden, hätten bislang kein Ergebnis gebracht. Die NGG fordert fünf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite bietet eine Erhöhung um ein Prozent rückwürkend ab 1. Juli 2020 an. Das Lübecker Unternehmen Nordgetreide produziert an den drei deutschen Standorten Lübeck,Falkenhagen und Überherrn hochwertige Cerealien für den Lebensmitteleinzelhandel und Industriekunden. Laut NGG ist die Auftragslage gut. Der Warnstreik in Überherrn werde „auch in Lübeck wahrgenommen.“