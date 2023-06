Wasser wird wieder aufgeheizt

Das kalte Wasser im Rebmeerbad in Bad Bergzabern hat für viel Ärger gesorgt. Nicht nur Badegäste liefen Sturm, auch politisch schlugen die Wellen hoch. Mittlerweile ist die Temperatur im Becken wieder höher. Von Badewannenfeeling kann aber längst nicht die Rede sein.

Stadt Landau entschärft Gefahrenstelle

Schluss mit der Anarchie: Die Mobilitätsabteilung der Stadt baut eine Schleuse für Radfahrer an einer Stelle, an der diese immer regelwidrig über eine Kreuzung sausen. Autofahrer werden sich vermutlich nicht darüber freuen, für sie gibt es Einschränkungen.

Gebührenschock an der Ladesäule

Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge sind in Landau sehr gefragt. Wer sein Auto mit Energie versorgen will, sollte sich aber genau informieren. Für manche kommt die Überraschung mit der Rechnung.

180 Feuerwehrleute bekämpfen Brand

Wohnhaus gerettet, Lagerhalle abgebrannt – das ist die Bilanz eines Grossfeuers in Kandel. Was wir bisher über den Brand wissen, lesen sie hier.

Der Amtsschimmel huft

Im Coronajahr 2022 gab es erstmals ein Ferienprogramm für Kinder im Grundschulalter. Doch die Irrwege der Bürokratie haben eine Neuauflage im Jahr 2023 verhindert.

Neues aus der Baustellen-Stadt

In nächster Zeit müssen Auto- und Bahnfahrer wieder viel Geduld mitbringen, wenn sie in Karlsruhe unterwegs sind. Denn in der kommenden Woche wird in Mühlburg der Bereich um Lameyplatz und Honsellstraße zur Großbaustelle.