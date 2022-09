„Kennscht de Hilbert?“ – „Nä.“ – „Der hot getrunke und weitergewwe!“ In der jüngsten Folge unserer Dialektserie „Saach blooß“ in der RHEINPFALZ am SONNTAG hatten wir am Rande den berühmten Pfälzer Spruch „Kennscht de Hilbert?“ erwähnt und berichtet, es gebe keinen Beleg dafür, dass der „Hilbert“, der in geselliger Runde brav den Schoppen weiterreicht, auf ein bestimmtes historisches Vorbild zurückgeht. Der Spruch selbst war bereits im Startjahr 2002 Thema einer eigenen Folge unserer Serie gewesen, und Hinweise auf mögliche historische Hilberts hatten sich in Freinsheim und Frankenthal aufgetan, wie im Buch zur Serie nachzulesen ist. Endgültige Belege dafür sind bislang allerdings nicht aufgetaucht.

Nun hat uns der Journalist und frühere RHEINPFALZ-Redakteur Michael Grohmann auf eine mögliche Lösung des Rätsels hingewiesen: „Für die Figur des ,Hilbert’ gibt es tatsächlich ein historisches, echtes Vorbild. Der Hilbert war zu Beginn der pfälzischen Bayer nzeit 1816 Mitglied eines Traditionsstammtisches im damaligen Wittelsbacherhof in Speyer. Er war bekannt dafür, dass er öfter vor dem kreisenden Schoppenglas einschlief. Und so entstand die spöttische Frage ,Bisch du de Hilbert?’, wenn einer am Stammtisch das Glas nicht weiterreichte.“ Wortführer dieses Stammtischs sei, so Grohmann, der ebenso legendäre Oberpostrat Vantin gewesen, der den Spruch geprägt habe: „Moi Vadderstadt is Mudderstadt.“ Leider, berichtet Grohmann, seien die Unterlagen zum „Hilbert“, die zu Speyers 2000-Jahr-Feier 1990 Verwendung gefunden hätten, nicht mehr verfügbar, „aber dass es den ,Hilbert’ wirklich gab, scheint verbürgt“.

Wer weitere Hinweise zum Hilbert geben kann, kann sich unter saachblooss@rheinpfalz.de an die Redaktion wenden.