Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit rund 650 historische Mühlen ihre Türen. Am 20. Mai lädt die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung lädt zum Deutschen Mühlentag ein. Mit dabei ist die Elmsteiner Wappenschmiede. Der Förderverein der historischen Wappenschmiede öffnet am Pfingstmontag die Pforten seines wasserbetriebenen Hammerwerks und bietet Mitmachangebote zwischen Hammer und Amboss beim Schmieden von Nägeln. Die Besucher können zwischen 11 und 17 Uhr Schmiedevorführungen mit technischen und historischen Erläuterungen zur Wappenschmiede erleben und die nun fertiggestellte Sägemühle besichtigen. Die historische Einblatt-Sägemühle aus dem Jahr 1890 dürfte die letzte Säge dieser Art in der Pfalz sein. Der Förderverein hofft, das Sägegatter in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können. Wer Interesse an einem Schmiedekurs hat, kann sich bei Thomas Edrich in der Wappenschmiede anmelden.

Es gibt auch Kaffee und Kuchen, deftige belegte Brote und Getränke. Die Wappenschmiede ist in der Möllbachstraße 5-7, direkt unterhalb der stauferzeitlichen Burgruine am westlichen Ortsausgang Elmsteins zu finden.