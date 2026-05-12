Das McDonald’s-Restaurant im Gewerbegebiet Wilgartswiesen-Hauenstein an der B10 wächst. Am Dienstag war Richtfest. Der Eröffnungstermin steht fest.

Raserprozess: Rund 150 Stundenkilometer war der Angeklagte schnell, als er mit dem ersten von drei Fahrzeugen kollidierte. Hätten die Todesopfer überlebt, wenn er langsamer gefahren wäre?

Mehr als 70 Tiere versorgt Max Meinhold in Großsteinhausen. Dabei lernt er fürs Fachabi und präsentiert seine Little Farm online. Jetzt plant der 18-Jährige nächste Schritte.

Die einstigen Mitarbeiterinnen der Kaufhalle in Zweibrücken sind gute Freundinnen geblieben. Sie erinnern sich an vieles. Auch an Dinge, die ihr Chef damals nicht wissen durfte.

Der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch soll Fraktionsvorsitzendender der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag werden – und damit Nachfolger des neuen Ministerpräsidenten.

Vermeldet

Eine Frau bremst einen Teenie auf dem Gehweg auf seinem E-Scooter. Dann beißt ihr Hund zu. Sie bietet Entschädigung an und verschwindet. Jetzt hat die Polizei sie gefunden.



Ein Gewitter mit Starkregen hat am Sonntagabend die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gefordert. Obersimten war besonders betroffen.



Nach dem Schulfest am Samstag in der Horeb-Grundschule ist ein Fenster mit einem Stein eingeworfen worden.



„Auf jeden Fall erhaltenswert“, urteilt der Baumgutachter Günter Madry über die fünf Linden an den Kaffeetreppen in Pirmasens. Bürgermeister Michael Maas will sie allesamt fällen lassen.

Die Stadtwerke Pirmasens prüfen, ob sie eine Parkfläche in der Stadt teilweise überdachen. Dadurch soll Platz für Photovoltaikanlagen entstehen.

Schneemenschen? Die gibt es wirklich, und zwar in der Pfalz. Die Schneemenschen GmbH aus Zweibrücken weist via Internet den Weg in alpine Skigebiete und auf Wanderwege in den Bergen.

Seit mindestens drei Wochen ist der unverkennbare Ruf des Kuckucks wieder im Zweibrücker Land zu verlauten – unter anderem im Schwarzbach-, Wiesbach- und Hornbachtal.

Walking Football, Fußball im Gehen, ist ein neues Angebot beim TSC Zweibrücken. Statt Schnelligkeit sind Übersicht und Spielverständnis gefragt.

Beim Bundenbacher Reitturnier werden erstmals Prüfungen für den Barockpferdecup ausgetragen. Die noch junge Wettbewerbsdisziplin ist ein Zugewinn.