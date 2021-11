Auch wenn zuletzt mehrere Kindertagesstätten in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße Corona-Fälle gemeldet haben, musste bislang keine der betroffenen Einrichtungen auf Anordnung des Gesundheitsamtes geschlossen werden. Darauf verweisen die beiden Verwaltungen in einer gemeinsamen Presseerklärung. So lange geimpftes oder genesenes Personal vorhanden ist, das keine Symptome hat, könne der Betrieb aufrechterhalten werden. Deshalb hätte beispielsweise auch in der kommunalen Kita in Edenkoben die Betreuung gewährleistet werden können, obwohl Beschäftigte und 43 von insgesamt 50 Kinder, die als Kontaktpersonen galten, bis zur PCR-Testung in Quarantäne waren. Zwei Mitarbeiter der Einrichtung waren Anfang November positiv auf Corona getestet worden. Das Angebot wurde von den Eltern aber nicht in Anspruch genommen. Nur in besonderen Fällen gelten laut Stadt und Kreis strengere Regeln für den Kita-Betrieb, die sich an Vorgaben des Landes orientierten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier