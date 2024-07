Grob gesagt alle zehn Jahre gibt es in Deutschland ein neuen Mobilfunkstandard. Bei 5G ist nun gewissermaßen Halbzeit. Schon wird über dessen Nachfolger gesprochen.

Was ist noch zu tun bei 5G?Die Telekommunikationsunternehmen peilen in Deutschland eine fast vollständige Haushaltsabdeckung an. „Bis Ende 2025 soll die gesamte Bevölkerung mit 5G erreicht werden“, sagt der Technikchef von O2 Telefónica, Mallik Rao. 100 Prozent dürften es aber nicht werden, da O2 wie andere Netzbetreiber auch Schwierigkeiten hat, überall geeignete Grundstücke für seine Antennen zu finden und entsprechende Genehmigungen durch die Behörden zu bekommen.

Wann kommt 6G?In etwa alle zehn Jahre kommt ein neuer Funkstandard auf den Markt, mit 6G wird 2029 oder 2030 gerechnet. Die ohnehin schon gute Übertragung und Reaktionszeit wird wohl noch besser. Nach der Einführung von 6G dürfte es noch viele Jahre lang eine Koexistenz mit 5G geben – so wie wir es jetzt mit 4G erleben. Mehr zum Thema lesen Sie hier