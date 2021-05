Schwimmen oder nicht schwimmen? Endlich wird es etwas wärmer, aber wann die pfälzischen Schwimmbäder öffnen, hängt vom jeweiligen Bad ab. Ein paar Beispiele.

Kaiserslautern (Stadt)

Da die Bundesnotbremse in der Stadt am Sonntag außer Kraft tritt, können in der kommenden Woche die Freibäder öffnen. Das umstrittene Buchungssystem wurde abgeschafft. Zum Artikel

Kaiserslautern (Kreis)

Das Naturerlebnisbad Landstuhl will am 2. Juni öffnen, das Warmfreibad Trippstadt wohl erst am 12. Juni. Zum Artikel

Auch Hochspeyer plant eine Öffnung ab Anfang Juni. Zum Artikel

Neustadt

Das Hambacher Freibad plant eine Öffnung ab 12. Juni. Noch werden aber Corona-Helfer gesucht. Zum Artikel

Südliche Weinstraße

Das Freibad Edesheim will ab dem 2. Juni öffnen. Zum Artikel

Donnersbergkreis

Rockenhausen und Winnweiler preschen voran und wollen ab Anfang Juni öffnen. Vieles ist noch unklar. Zum Artikel

Ähnlich sieht es in Eisenberg aus. Zum Artikel

Pirmasens

Auch beim Plub-Freibad peilt die Stadt eine Öffnung am 2. Juni an. Zum Artikel