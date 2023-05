Mainz (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen und Wochen starten die Freibäder in Rheinland-Pfalz in die neue Saison. Ende Mai sollen die meisten Bäder wieder geöffnet sein.

Das Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen öffnet nach Angaben einer Sprecherin der Stadt am 27. Mai. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei ebenfalls keine Erhöhung der Preise geplant. Die Freibadsaison in Kaiserslautern soll am 20. Mai starten - sowohl im Warmfreibad als auch in der Waschmühle. Wie sich das Wetter bis dahin auswirkt, könne man derzeit nicht sagen. „Es gibt allerdings immer Hartgesottene, die auch bei kühlen Temperaturen sogar in unsere Waschmühle springen“, berichtete eine Sprecherin der Stadt. Die Eintrittspreise sollen nicht angehoben werden.

Der Badepark in Haßloch startete bereits am Montag, 1. Mai in die Freibadsaison. „Ja, wir sind in diesem Jahr richtig früh“, sagt Manuela Stock, die bei den Gemeindewerken Haßloch zuständig ist für die Pressearbeit. „Wenn es zu kalt ist, können die Gäste bei uns ja auch ins Hallenbad wechseln“, sagt sie. Das Kalmitbad in Maikammer plant mit einem Saisonstart am 13. Mai. Diesen Termin peilt auch das Deidesheimer Freibad an. Dies sei jedoch von den Nachttemperaturen abhängig, sagt Schwimmmeister Andy Bories. „Wenn die Nachttemperaturen stark absinken, muss das Wasser entsprechend aufgeheizt werden, was natürlich viel Energie kostet. Deshalb werden wir erst öffnen, wenn das nicht mehr notwendig ist“, erklärt er. Das Bademaxx in Speyer öffnet am 18. Mai.

Im Kreis Kaiserslautern hat das Freibad in Hochspeyer bereits geöffnet. Start der Saison sei Dienstag, 2. Mai, wie Oberbürgermeister Dominic Jonas mitteilt. Ab Samstag, 13. Mai öffnen das Waldfreibad in Rodenbach und das Waldwarmfreibad in Miesau ihre Pforten. Einen Tag später, am Sonntag, 14. Mai zieht das Warmfreibad in Alsenborn nach. Voraussichtlich tags drauf starten die Freibäder in Landstuhl und Trippstadt in die Saison. Das Naturbad Otterberg soll am 26. Mai erstmalig in dieser Saison zum Sprung ins kühle Nass einladen. Etwas später ist das Schwimmbad Mehlingen an der Reihe. „Unsere Schwimmbadsaison soll voraussichtlich am 1. Juni, 10 Uhr, beginnen und je nach Wetterlage Anfang September enden“, sagt Ortsbürgermeisterin Monika Rettig. Die Waschmühle in Kaiserslautern öffnet am 20. Mai.