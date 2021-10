Direkt zur Themenseite „Freizeit und Erlebnis“

Die Pfalz – die Toskana Deutschlands – lebt von ihrer Landschaft, ihrer Kultur und ihren lebenslustigen Bewohnern. An allen Orten wird gefeiert, auf großen und kleinen Weinfesten, bei Konzerten oder anderen kulturellen Festlichkeiten. Gleichzeitig ist die Pfalz eine Mischung ganz verschiedener landschaftlicher Räume: die Westricher Hochfläche, das wilde Nordpfälzer Bergland, die milde Rheinebene und natürlich der Mythos Pfälzerwald. DIE RHEINPFALZ ist mit ihren vielen Lokalredaktionen dort verwurzelt, wo es etwas zu erleben gibt, ganz gleich ob in belebten Städten oder inmitten der ruhigen Natur.

Wandern in der Pfalz - Auf bekannten und unbekannten Wegen

Auf der neuen Themenseite „Freizeit und Erlebnis“ können Sie an einem Ort erkunden, was in der Pfalz alles möglich ist. Da gerade der Herbst anbricht, haben wir eine Menge an Wandertipps zusammengestellt: Von kinderwagentauglich bis anspruchsvoll findet sich für jeden Anspruch die passende Route. Einen ganzen Bereich haben wir den Burgen im Südwesten gewidmet, sie sind beliebte Ausflugsziele für alle, die spüren wollen, wie zu früheren Zeiten in der Pfalz gelebt wurde.

Aktuelle Freizeit-News

Wenn die Tage immer kürzer und kälter werden, sich das Schnüren der Wanderschuhe nicht mehr lohnt, finden Sie auf der Themenseite auch viele aktuelle Freizeittipps: Neue Ausstellungen in der Pfalz und in der Region, Hinweise auf Theater-Aufführungen oder Tipps zu gerade veröffentlichten Büchern, CDs und Filmen. Die Redaktion des Freizeitmagazins LEO weiß, was gerade passiert und interviewt Künstler, die gerade in der Pfalz auf Tournee sind.

