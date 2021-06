Am beliebten Wanderparkplatz im Albersweilerer Ortsteil St. Johann soll eine Schranke am Beginn des dortigen Waldwegs aufgestellt werden, der hinauf zum Naturfreundehaus Kiesbuckel führt. Das hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen. Die Schranke, die samstags und sonntags den Weg für Fahrzeuge versperren wird, soll dafür sorgen, dass keine Wildparker mehr am Wegesrand parken und damit die Zufahrt versperren. Damit die Wanderfreunde dennoch in der Nähe ihre Fahrzeuge abstellen können, dürfen sie nun an Wochenenden den Parkplatz des BASF-Studienhauses am Beginn der Schlossstraße unweit des Wanderparkplatzes nutzen. Auch am Sportplatz oder am Friedhof gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten.