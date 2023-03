Ein 38 Jahre alter Wanderer ist, wie die Polizei in Pirmasens am Freitagmittag mitteilte, am Hochstein abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Passiert ist das laut Polizei am Donnerstag in den Nachmittagsstunden. Der Mann sei vom Grat des Hochsteins abgerutscht und 20 bis 30 Meter in die Tiefe gefallen. Er habe diverse Verletzungen erlitten. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.