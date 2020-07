Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann in Beckingen im Saarland von Kühen überrannt worden und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei erst am späten Freitagabend mitteilte, war der 67-Jährige aus Nordrhein-Westfalen auf dem Litermont-Sagenweg mit seinem Hund unterwegs, als er auf einer Weide zwischen laufende Kühe geriet und schließlich stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen im Thoraxbereich und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Saarbrücker Klinik geflogen.