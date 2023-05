Der Nelloklub Landau würdigt den 100. Geburtstag seiner Schutzhütte am Kesselberg mit einer historischen Wanderung an Pfingstsonntag. Der Verein kann sich glücklich schätzen: Er hat deutlich mehr Helfer als Hüttendienste. Einen Tag später feiert der Nelloklub von 10 bis 17 Uhr sein traditionelles Waldfest. Wie ist der Verein eigentlich zu seinem Namen gekommen? Das ist eine Anekdote am Rande.Mehr zum Thema lesen Sie hier