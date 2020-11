Die Eberthalle ist vom Tisch – stattdessen soll das Einkaufscenter Walzmühle zum Impfzentrum für die Stadt Ludwigshafen werden. Das Zentrum soll in den Räumen des ehemaligen Real-Marktes ab dem 15. Dezember zur Verfügung stehen. Den endgültigen Beschluss dafür soll der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Montagnachmittag fassen. „Die gute Erreichbarkeit des Impfzentrums, effiziente Abläufe, die vorhandene technische Infrastruktur sowie die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens sind die zentralen Kriterien für unsere Entscheidung“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Kritik an Eberthalle als Standort

Zunächst hatte die Stadt die Eberthalle als Standort für das Impfzentrum festgelegt. Diese Entscheidung hatte für viel Kritik von Bürgern und aus der Politik gesorgt. Der Grund: Der Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hätte so seine Heimspielstätte verloren. Dann wurde ein Kompromiss gefunden, bei dem Corona-Impfungen und Handballspiele parallel möglich gewesen wären. Nun ist die Eberthalle in Sachen Impfzentrum offenbar für die Stadt kein Thema mehr.