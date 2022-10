Walter Kohl, 59-jähriger Sohn des 2017 verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl, muss in dem Prozess um die sogenannten Kohl-Protokolle kommende Woche in Köln vor Gericht erscheinen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln am Dienstag entschieden, wie Sprecherin Eva Moewes der RHEINPFALZ auf Anfrage mitteilte.

Walter Kohls zwei Jahre jüngerer Bruder Peter hingegen muss doch nicht als Zeuge auftreten. Die beiden Brüder hatten im Vorfeld angekündigt, ihrer jeweiligen Ladung nicht folgen zu wollen. Peter Kohl hatte bereits im Mai 2019 in der Vorinstanz am Landgericht Köln ausgesagt. Der Prozess geht am 27. Oktober am OLG Köln in die nächste Runde.

Hierzu hat Helmut Kohls Witwe und Alleinerbin Maike Kohl-Richter als Klägerin ihr persönliches Erscheinen angekündigt. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird sie dabei von einem weiteren Anwalt begleitet werden. Neben Stefan Wieser aus Freiburg soll der Kölner Medienjurist Ralf Höcker Kohl-Richter unterstützen. Er ist bekannt als Anwalt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in dessen Rechtsstreit mit dem deutschen Satiriker Jan Böhmermann.

