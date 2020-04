Die A6 in Fahrtrichtung Mannheim ist am Mittwochmorgen (Stand 11.18 Uhr) nach einem schweren Lkw-Unfall zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz vollgesperrt. Wie das Polizeipräsidium Mannheim informiert, waren gegen 8.20 Uhr vier Sattelzüge ineinander gekracht. Nach ersten Ermittlungen hatte ein 53-jähriger LKW-Fahrer ein Stauende zu spät bemerkt und war auf einen wartenden Sattelzug aufgefahren. Dieser sei auf einen weiteren LKW geschoben worden, der wiederum mit einem vierten kollidierte. Der 53-jährige Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, weitere Verletzte gab es nicht. Laut Polizei staute sich der Verkehr nach dem Unfall auf mehr als 15 Kilometer und wurde von der Autobahn abgeleitet. Nach umfangreichen Aufräumarbeiten wurden alle Fahrspuren um 15.40 Uhr wieder freigegeben.