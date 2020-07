Ein Waldohreulen-Küken ist am Sonntag im Landauer Stadtdorf Wollmesheim von einem Zeugen gefunden worden, nachdem es offenbar aus dem Nest gefallen war. Der Zeuge verständigte die Polizei, die das Jungtier zur Greifvogelstation in Haßloch brachte.

Bei aus den Nest gefallenen Jungvögeln raten Tierschützer je nach Art zu unterschiedlichen Vorgehensweisen. So könnten junge Eulen auch einfach an eine höhere Position gesetzt werden, beispielsweise in ein Gebüsch nahe dem Nest, wo sie normalerweise von den Altvögeln weiter gefüttert würden.