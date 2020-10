Es wird in diesem Jahr coronabedingt keinen Weihnachtsmarkt in Waldmohr geben. Wie Hugo Klingbeil, Vorsitzender des Waldmohrer Verkehrs- und Gewerbevereins als Reaktion auf unseren Artikel „Aus für Glühwein und Budenzauber?“ in der Donnerstagsausgabe mitgeteilt hat, habe der Verein diese Entscheidung in Abstimmung mit der Ortsgemeindeverwaltung getroffen.