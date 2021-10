Der SV Waldhof hat den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst, beim 1:3 (1:1/1:1) nach Verlängerung gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin aber eine beachtliche Leistung gezeigt. Zum Schluss schwanden jedoch die Kräfte beim Drittligisten, der ein paar Stunde vor der Partie die Freistellung des Sportlichen Leiters Jochen Kientz bekannt gegeben hatte.

Alexander Rossipal schoss den SVW vor 14.651 Zuschauern bereits in der vierten Minute 1:0 in Führung. Union konterte in der 18. Minute durch Kevin Behrens mit dem 1:1, fortan lieferten sich beide Teams einen packenden Pokalkampf. In der Verlängerung sorgten der eingewechselte Taiwo Awoniyi (94.) und erneut Behrens (118.) für den 3:1-Erfolg der Berliner.

Vor der Partie hatte die Freistellung von Kientz überrascht. Der Klub hatte die Trennung am Mittag mit einer irritierenden Pressemitteilung publik gemacht. „Aufgrund jüngerer Entwicklungen möchte der Aufsichtsrat darauf hinweisen, dass Jochen Kientz freigestellt wurde und diese Freistellung von Jochen Kientz alleine die Entscheidung des Aufsichtsrates war und nicht die des Geschäftsführers“, hieß es in der Meldung –deutlicher hätte der Hinweis auf das seit langer Zeit zerrüttete Verhältnis zwischen Kientz und Markus Kompp kaum formuliert sein können.