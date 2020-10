Vierundvierzigeinhalb Minuten lang machte der SV Waldhof ein richtig gutes Auswärtsspiel, ehe ein Gegentreffer unmittelbar vor der Pause die 0:2 (0:1)-Niederlage beim FC Bayern München II einleitete. Der Drittligist vergab in der ersten Hälfte einige gute Möglichkeiten, geriet dann in Rückstand und musste nach 90 Minuten eine insgesamt verdiente Niederlage bei den Talenten des Rekordmeisters hinnehmen. Fußballerisch stand die Begegnung auf gutem Niveau, weil beide Mannschaften spielerische Lösungen suchten.

Beste Chancen durch Ferati und Kern

Die Mannheimer kombinierten sich immer wieder durch, waren vor dem Tor der Münchner aber nicht konsequent genug. Die beste Chance hatte Arianit Ferati, der in der 40. Minute aus zehn Metern völlig frei zum Schuss kam – sein Versuch landete aber in den Armen von Bayern-Keeper Hoffmann. Kurz vor der Pause erzielte auf der anderen Seite Nicolas Kern nach einem Solo die Führung für den FCB (45.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Mannheimer mehrfach Glück, nicht das 0:2 zu kassieren, ehe sich Marcel Costly die große Chance zum Ausgleich bot. Der Mittelfeldspieler schoss den Ball alleine vor dem Tor aber aus zehn Metern drüber (54.). Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Remy Vita Glück hatte, dass sein Schussversuch unhaltbar abgefälscht wurde – 2:0.