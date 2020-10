Der SV Waldhof Mannheim hat in der Dritten Liga den ersten Saisonsieg erneut verpasst.

Die Gastgeber und der Neuling Türkgücü München boten am Samstag beim 4:4 (2:2) in einem turbulenten Spiel zwar beste Unterhaltung, doch mit dem dritten Unentschieden im dritten Spiel tritt die Mannschaft des neuen SVW-Trainers Patrick Glöckner zunächst auf der Stelle. Nach Toren der Münchner Petar Sliskovic (13. Minute) und Sercan Sararer (42.) glichen die Mannheimer Jan Just (27.) und Dominik Martinovic (Foulelfmeter, 45.+4) jeweils zwischenzeitlich aus.

Nach der Pause zog Türkgücü jedoch dank des zweiten Treffers von Sliskovic (59.) und Alexander Sorge (68.) auf 4:2 davon und sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch der für Martinovic nach 66 Minuten eingewechselte Stürmer Joseph Boyamba rettete dem SV Waldhof mit einem Doppelpack (71., 84.) zumindest den dritten Saisonpunkt.