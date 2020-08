Am Mittwochabend steht für den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim das erste Testspiel auf dem Programm. Um 18.30 Uhr tritt der SVW beim badischen Verbandsligisten Fortuna Heddesheim an. Der Kader der Waldhöfer ist zehn Tage nach dem Trainingsauftakt weiterhin noch nicht komplett, aber in Heddesheim wird es trotzdem zwei unbekannte Gesichter im Aufgebot geben.

Derzeit befinden sich nämlich zwei Akteure im Probetraining. Mittelstürmer Yanik Frick (22) spielte zuletzt für den FC Rapperswil-Jona, einem Drittligisten aus der Schweiz, und hat für die Nationalmannschaft Lichtensteins zehn Länderspiele absolviert. David Tomic (22) stand bis zum Ende der abgelaufenen Saison bei der Zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart unter Vertrag. Der ehemalige U20-Nationalspieler kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Noch ist nicht entschieden, ob einer der Gastspieler dauerhaft in Mannheim bleiben soll.