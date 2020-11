Der SV Waldhof Mannheim wird am kommenden Wochenende vom Corona-Virus ausgebremst. Die Partie des Fußball-Drittligisten am Samstag (14 Uhr) beim SV Meppen wurde abgesagt. Der Grund: Die komplette Mannschaft der Niedersachsen befindet sich in Quarantäne, nachdem es zu Beginn der Woche sieben positive Corona-Fälle bei den Norddeutschen gegeben hatte.

„Wir hätten gerne gespielt, wir sind im Flow“, reagierte Patrick Glöckner auf die Absage. Der Waldhof-Trainer hätte nach dem 5:2 am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg die positive Energie gerne mitgenommen. „Wir hatten eine gute Trainingswoche, die Jungs sind gut drauf“, sagte Glöckner.

Ein neuer Termin für die Begegnung beim SVM steht noch nicht fest. „So ist eben die Situation“, sagt Glöckner mit Blick auf die Pandemie, die in der Dritten Liga bereits zu mehreren Spielausfällen geführt hat.