Jetzt ist der Abstieg aus der Dritten Liga für den SV Waldhof nur noch ein theoretisches Schreckgespenst. Durch ein 2:0 (1:0) bei der SpVgg Unterhaching, die nun definitiv als erster Absteiger feststeht, schoben sich die Mannheimer drei Spieltage vor Saisonende auf den 12. Platz vor und haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Matchwinner Garcia

Die Mannheimer machten sich das Leben im Sportpark in Unterhaching lange selbst schwer, denn sie vergaben eine Großchance nach der anderen. Den Sieg sicherte Rafael Garcia mit Toren in der 24. und 60. Minute. Die Blau-Schwarzen waren spielerisch klar besser und gewannen deshalb verdient. Am kommenden Wochenende kann der Klassenerhalt des SV auch rechnerisch perfekt gemacht werden.