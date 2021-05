Den Klassenerhalt hatte der SV Waldhof Mannheim bereits durch die Ergebnisse der Konkurrenten gesichert. Gegen den Halleschen FC konnten die Blau-Schwarzen in der Dritten Liga deshalb am Montagabend befreit aufspielen. In einem unterhaltsamen Kick fielen fünf Tore, wobei der 3:2-Sieg des SVW insgesamt gesehen glücklich war.

Die Waldhöfer hatten sich in der ersten Halbzeit durch zwei Treffer von Dominik Martinovic (17., 25.) und Stefano Russo (21.) eine 3:0-Führung herausgeschossen. Halle kam vor der Pause durch Jannes Vollert (35.) und Laurenz Dehl (39.) aber noch auf 2:3 heran. Insgesamt war der HFC spielbestimmend und hätte sich den Ausgleich in der zweiten Halbzeit verdient gehabt. Die Defensive der Mannheimer hielt den Angriffen jedoch stand.