Trotz großer personeller Sorgen hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim dem Bundesligisten SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals einen großen Kampf geliefert und an einer Überraschung geschnuppert. Die Waldhöfer verloren nach einer starken Vorstellung knapp 1:2 (0:1) und kassierten den entscheidenden Treffer erst zehn Minuten vor dem Ende.

In der ersten Hälfte waren die Freiburger das bessere Team, kontrollierten die Begegnung, gingen durch Changhoon Kwon 1:0 in Führung (19.) und hatten weitere Chancen. Die Mannheimer blieben aber in der Partie und kamen in der 57. Minute durch Dominik Martinovic nach Marx-Flanke zum 1:1-Ausgleich. Danach war die Begegnung offen, ehe Jonathan Schmid mit einem trockenen Flachschuss aus 16 Metern den Siegtreffer für die Braisgauer erzielte.