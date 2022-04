Der SV Waldhof Mannheim hat das Verfolgerduell in der Dritten Liga beim VfL Osnabrück 2:1 (1:1) gewonnen und sich mit den drei Punkte in der Tabelle auf den fünften Platz verbessert. Nach zuvor drei Partien ohne Sieg zeigten die Waldhöfer, die keine Chance auf den Aufstieg mehr haben, eine deutlich verbesserte Leistung als zuletzt.

Matchwinner der Mannheimer war Fridolin Wagner, der beide Treffer für den SVW erzielte. In der dritten Minute brachte Wagner die Waldhöfer in Führung und traf zudem in der 71. Minute zur neuerlichen Führung, nachdem die Osnabrücker durch Haktab Omar Traore zwischenzeitlich ausgeglichen hatten (30.). Der Sieg der Waldhöfer war etwas glücklich, aber nicht unverdient, weil sich die Mannschaft von Patrick Glöckner deutlich formverbessert zeigte.