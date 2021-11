Drei Treffer von Dominik Martinovic reichten dem SV Waldhof nicht zum Sieg. In der Dritten Liga trennten sich die Mannheimer am Ende gerecht 3:3 (2:1)-Unentschieden vom VfL Osnabrück und bleiben in der Tabelle auf dem fünften Rang.

Waldhof-Stürmer Martinovic traf zunächst aus dem Spiel heraus zum 1:1 (36.), anschließend verwandelte er zwei Foulelfmeter sicher zum zwischenzeitlichen 2:1 (43.) und 3:2 (76.). Die Niedersachen hielten vor 8413 Zuschauern durch Tore von Lukas Kunze (29.) und Ba-Muaka Simakala (65.) dagegen, ehe Waldhof-Kapitän ein Eigentor zum 3:3 unterlief (82.).