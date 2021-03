Der SV Waldhof Mannheim kann seine Sieglos-Serie in der Dritten Liga nicht beenden, hat durch das 1:1 (1:0) beim 1. FC Magdeburg aber den Abstand auf die Abstiegszone konstant gehalten. Durch das Remis beim FCM warten die Blau-Schwarzen seit fünf Partien auf einen Dreier. In einer kampfbetonten Partie bei schweren Platzverhältnissen verpassten es die Waldhöfer, ihre klaren Torchancen konsequenter zu nutzen. Deshalb reichte eine Unaufmerksamkeit nach einer Standardsituation, die Magdeburg zum Ausgleich nutzte, um den möglichen Sieg aus der Hand zu geben. Anton Donkor hatte die Mannheimer in der 21. Minute in Führung gebracht, ehe dem eingewechselten Sebastian Jakubiak in der 64. Minute das 1:1 für den abstiegsbedrohten Traditionsverein gelang. Marcel Costly hatte die beste Chance zum 2:1, aber er scheiterte in der 81. Minute aus kurzer Distanz.