Der SV Waldhof Mannheim hat den Re-Start in der Dritten Liga verpatzt und gegen den KFC Uerdingen 1:2 (0:1) verloren. Im Carl-Benz-Stadion war den Mannheimern die zwölfwöchige Pause deutlicher anzumerken als den Gästen, so dass die Niederlage aus Sicht des SVW verdient war. In der Tabelle rutschten die Blau-Schwarzen vorerst auf den dritten Rang ab.

Osayamen Osawe, der beste Spieler auf dem Platz, brachte die Uerdinger in der 33. Minute in Führung. Kurz zuvor hatte Arianit Ferati die beste Chance des SVW vergeben, als sein Schuss auf der Torlinie geklärt worden war (27.). Nach der Pause steigerten sich die Mannheimer, kassierten aber das 0:2 nach einer Ecke, Ralph Kirchhoff traf für den KFC (64.).

Der eingewechselte Kevin Koffi schaffte schnell den Anschluss zum 1:2 (69.), doch in der Schlussphase gelang dem SV Waldhof der Ausgleich nicht mehr.