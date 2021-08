Der SV Waldhof hat in der Dritten Liga eine bittere und gleichsam unnötige Niederlage kassiert. Bei Viktoria Berlin sorgte ein spätes Tor von Lukas Pinckert in der 89. Minute für eine 0:1 (0:0)-Niederlage der Mannheimer. Der bis dahin stark haltende Timo Königsmann beförderte den Siegtreffer der Hauptstädter mit einem Fehler.

Zuvor hatten sich beide Mannschaften ein unterhaltsames Spiel geliefert, wobei die Berliner vor der Pause besser waren und gute Chancen hatten. In der zweiten Halbzeit waren die Mannheimer besser im Spiel, nutzten ihrerseits ihre Möglichkeiten aber nicht. Ein Remis wäre gerecht gewesen, aber der Fehler von Königsmann, der eine flache Hereingabe ins eigene Tor lenkte, verhinderte einen Punktgewinn. Zuvor hatten die Mannheimer bei zwei Aluminium-Treffern Pech. Der Kopfball von Joseph Boyamba landete an der Latte (31.), Jesper Verlaat scheiterte am Pfosten (64.).