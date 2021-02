Der SV Waldhof hat das zweite Heimspiel innerhalb einer Woche verloren und damit die erhoffte Rehabilitierung nach der Derby-Niederlage am vergangenen Samstag gegen Kaiserlautern verpasst. Gegen den SV Wehen-Wiesbaden unterlagen die Mannheimer 0:1 (0:0), weil sie kurz vor Schluss einmal unaufmerksam waren. Hakan Nilsson traf in der 89. Minute aus kurzer Entfernung zum Siegtreffer der Hessen, nachdem die Mannheimer Abwehr bei einem weiten Einwurf nicht aufgepasst hatte. In einem ausgeglichenen Match, das über die gesamte Spielzeit intensiv geführt wurde, reichte das für einen Dreier des Zweitliga-Absteigers.

Die Waldhöfer zeigten insgesamt eine ordentliche Leistung und hatten die etwas besseren Chancen, doch SVW-Keeper Tim Boss bewahrte sein Team ein paar Mal vor einem Rückstand. Bei einem Schussversuch von Marco Schuster in der 69. Minute zeigte er seine größte Tat. Insgesamt wäre ein Remis gerecht gewesen, aber die Wehener schlugen kurz vor Schluss eiskalt zu.