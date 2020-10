Der SV Waldhof hat am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg nicht seine beste Leistung gezeigt, aber durch einen 5:2 (2:2)-Erfolg nach zuvor zwei Niederlagen wieder einen Sieg in der Dritten Liga gelandet. Dadurch verbesserten sich die Waldhöfer auf den elften Platz.

Vor der Geisterspiel-Kulisse machten die Mannheimer den zweiten Saisonerfolg in der Schlussphase perfekt. Joseph Boyamba (72.), der eingewechselte Gillian Jurcher (87.) und Marcel Hofrath (90.) schossen den am Ende zu hoch ausgefallenen Erfolg heraus, der zwischenzeitlich auf wackeligen Beinen stand. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Magdeburger durch Korbinian Burger (50.) und Daniel Steininger (62.) zwei dicke Chancen zum 3:2, doch ihre Versuche gingen jeweils knapp am Tor der Waldhöfer vorbei.

In der ersten Hälfte waren die Mannheimer, die erstmals mit einer Dreierkette in der Defensive spielten, die bessere Mannschaft, gingen zwei Mal in Führung, ermöglichten dem FCM aber jeweils den Ausgleichstreffer. Nach den Treffern von Jesper Verlaat (11.) und Dominik Martinovic (27.) kamen die Ostdeutschen durch Raphael Obermair (25.) und ein Eigentor von Marcel Seegert (41.) leicht zum 2:2-Pausenstand.

