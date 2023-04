Der SV Waldhof bleibt im Aufstiegsrennen der Dritten Liga. Die Mannheimer siegten am Sonntag bei Rot-Weiß Essen 3:0 (1:0) und schoben sich durch den vierten Auswärtssieg der Saison bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heran. Vor 17.077 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße genügte den Blau-Schwarzen eine konzentrierte Vorstellung, um gegen einen harmlosen Gastgeber den Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

Routinier Marc Schnatterer, der am Ende der Spielzeit seine Laufbahn beendet, brachte die Waldhöfer in der 31. Minute mit seinem ersten Saisontreffer in Führung. Nach der Pause schoss Adrian Malachowski den zweiten Treffer für den SVW nach einer Ecke (52.), ehe Marten Winkler mit dem 3:0 alles klar machte (84.).