Der Südwest-Klassiker in der Dritten Fußball-Liga war am Ende eine klare Angelegenheit, fiel aber zu hoch aus: Der SV Waldhof Mannheim gewann gegen den bisherigen Tabellenführer 1. FC Saarbrücken 4:1 (1:1), weil er sehr effektiv war und dabei die Fehler der Saarbrücker ausnutzte. Die Saarländer waren in den ersten 20 Minuten klar die bessere Mannschaft, ließen die Mannheimer viel laufen und gingen verdient und sehenswert in Führung. Nicklas Shipnoski legte den Ball in den Lauf von Markus Mendler und der traf volley zum 1:0 (15.). Der Ausgleich für den SVW war zu diesem Zeitpunkt glücklich. Dominik Martinovic traf aus zwölf Metern, weil Manuel Zeitz die Kugel zuvor unglücklich geklärt hatte (24.).

Nach und nach bekamen die Waldhöfer die Partie aber unter Kontrolle, wenngleich Saarbrücken mehr Ballbesitz hatte. Der FCS fand aber keine Lücken mehr in der Mannheimer Defensive und der SVW nutzte die Schwächen in der Hintermannschaft des Tabellenführers. Joseph Boyamba traf nach einem Fehler von Mario Müller zum 2:1 (49.) und Martinovic staubte zum 3:1 ab, nachdem Daniel Batz den Ball nach einem Gohlke-Flachschuss nicht festhalten konnte (59.).

Nachdem die Saarbrücker in Unterzahl agieren mussten, weil sich Maurice Deville verletzte und das Auswechselkontingent erschöpft war, erhöhte Marcel Costly nach einem Konter auf 4:1 (85.). mkx