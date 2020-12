Das war die schlechteste Leistung in dieser Saison und eine Niederlage, die sogar noch deutlicher hätte ausfallen können: Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist nach einem 0:5 (0:3)-Debakel beim TSV 1860 München in der Tabelle auf den 12. Platz zurückgefallen. Bei der zweiten Auswärtsniederlage innerhalb von vier Tagen zeigten die Waldhöfer in der Defensive eine ganz schwache Leistung. „Das war ein gebrauchter Tag“, sagte Waldhof-Coach Patrick Glöckner.

Sascha Mölders war der entscheidende Spieler für die Münchner Löwen, dem Stürmer gelang in der ersten Halbzeit ein Hattrick (3., 23., 27.), dabei profitierte er allerdings von kapitalen Fehlern der Waldhöfer. In der zweiten Halbzeit sorgte Philipp Steinhart mit einem Doppelpack (54., Handelfmeter, 71.) für den Endstand, Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels verhinderte weitere Gegentreffer. Nur der Schlussmann und mit Abstrichen Marcel Costly konnten überzeugen, alle anderen Mannheimer blieben hinter ihrem Leistungsvermögen zurück.