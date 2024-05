Waldhof Mannheim hat den Abstieg aus der Drittel Fußball-Liga und den damit verbundenen Gang in die Regionalliga vermieden. Am vorletzten Spieltag siegte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen 4:2 (4:0) gegen den SV Sandhausen und kann nicht mehr unter die letzten vier der Tabelle rutschen. Zum ausführlichen Bericht geht es hier.

Gegen Sandhausen spielte Mannheim wie entfesselt auf und zeigte besonders in der ersten Halbzeit eine Galavorstellung. In der 7. Minute traf Kennedy Okpala zur Führung, Terrence Boyd erhöhte nur zwei Minuten später. Der ehemalige Stürmer des 1. FC Kaiserslautern erzielte auch das 4:0 (44.) Zwischenzeitlich traf Marcel Seegert zum 3:0 (25.). In der zweiten Halbzeit ließ es Mannheim ein wenig ruhiger angehen, in Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr. Durch die eigene Rettung schicken die Waldhöfer den Halleschen FC gleichzeitig in die Regionalliga.