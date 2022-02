Der SV Waldhof Mannheim hat in der Dritten Liga einen wichtigen Auswärtssieg gelandet udn damit Kontakt zu den Auzfstiegsplätzen gehalten. Beim Halleschen FC siegten die Kurpfälzer am Samstag 2:1 (1:1). Die seit fünf Partien ungeschlagenen Mannheimer bleiben Tabellenvierter.

Beim zuletzt drei Mal siegreichen HFC gerieten die Waldhöfer in der 17. Minute durch einen Volleyschuss von Shcherbakovski 0:1 in Rückstand. Die Mannheimer steigerten sich nach 25 Minuten und kamen durch Pascal Sohm vor der Pause zum 1:1-Ausgleich (42.). Nach dem Seitenwechsel waren die Waldhöfer die bessere Mannschaft, erspielten sich ein deutliches Übergewicht und erzielten in der 72. Minute den Siegtreffer: Joseph Boyamba schloss eine schöne Kombination zum 2:1 ab.